Випуск 8.45 11 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 11 липня. Ключові з них:
– Про членство не йдеться, але зближення помітне – у Брюселі відкривається саміт НАТО за участі України.
– Одного окупанта вбито, двох поранено, у нас без втрат – остання інформація з фронту.
– Несправні колії, поламані машини та часті аварії – в Україні справжня біда з трамвайними перевезеннями.
2018-07-11
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