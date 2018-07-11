Випуск 8.45 11 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 11 липня. Ключові з них:

– Про членство не йдеться, але зближення помітне – у Брюселі відкривається саміт НАТО за участі України.

– Одного окупанта вбито, двох поранено, у нас без втрат – остання інформація з фронту.

– Несправні колії, поламані машини та часті аварії – в Україні справжня біда з трамвайними перевезеннями.

Опубліковано Липень, 11 в 10:36



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