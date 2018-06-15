Випуск 8.45 15 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 15 червня. Ключові з них:
– блискавки, грім і злива – стихія завдала потужного удару по столиці. Дерево вбило жінку;
– з ризиком для життя – через неякісні дороги у Харкові, швидкі ледь встигають рятувати хворих;
– за чисту Україну: Нові лідери представляють Максима Бородіна, він хоче створити проект громадського контролю за екологією.
2018-06-15
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