Випуск 8.45 15 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 15 червня. Ключові з них:

– блискавки, грім і злива – стихія завдала потужного удару по столиці. Дерево вбило жінку;

– з ризиком для життя – через неякісні дороги у Харкові, швидкі ледь встигають рятувати хворих;

– за чисту Україну: Нові лідери представляють Максима Бородіна, він хоче створити проект громадського контролю за екологією.

Опубліковано Червень, 15 в 10:22



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