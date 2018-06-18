Випуск 8.45 18 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 18 червня. Ключові з них:

– Без втрат минула доба на фронті, останні зведення та репортаж про підсумки тижня на передовій.

– Троє жертв, землетрус в японській префектурі Осака. Ще понад 40 людей поранені.

– Відчути себе повелителем автотреку. Як українці винайшли унікальний гоночний симулятор і який рекорд вже встановили.

Опубліковано Червень, 18 в 10:35



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