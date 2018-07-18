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Випуск 8.45 18 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 18 липня. Ключові з них:

– нафтові потоки просто під ногами. Чому жителі Борислава живуть немов на пороховій діжці;

– чи загрожує Україні відсутність питної води через нестачу хлору для її знезараження;

– а ще у випуску – як на Сумщині борються із жуком-короїдом, як в Нью-Йорку запустили автобус-безпілотник, та які новинки представили на авіа-салоні в Фарнборо.

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