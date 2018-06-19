Випуск 8.45 19 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 19 червня. Ключові з них:
– Здешевити розмитнення евроблях. Сьогодні у Верховній Раді можуть почати процес легалізації машин на євро-номерах.
– Кілька десятків тисяч доларів – і ти не підозрюваний. У Києві на хабарі спіймали прокурора і колишнього співробітника ГПУ.
– Столичні трамваї. Ми перевірили чи безпечно ними їздити і чи вплине подорожчання проїзду на його якість.
2018-06-19
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