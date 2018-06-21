Випуск 8.45 21 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 21 червня. Ключові з них:
– Тут кожен третій безробітний. Як виживають греки в часи кризи і чому в країні так важко знайти роботу.
– У Перу люди гинуть від 15 градусного морозу. Дивіться як погода лихоманить світ.
– А ще не пропустіть – де в Києві відпочити весело, які фільми виходять в український прокаті та Феррарі за 45 млн доларів.
2018-06-21
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