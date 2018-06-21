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Випуск 8.45 21 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 21 червня. Ключові з них:

– Тут кожен третій безробітний. Як виживають греки в часи кризи і чому в країні так важко знайти роботу.

– У Перу люди гинуть від 15 градусного морозу. Дивіться як погода лихоманить світ.

– А ще не пропустіть – де в Києві відпочити весело, які фільми виходять в український прокаті та Феррарі за 45 млн доларів.

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