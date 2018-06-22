Випуск 8.45 22 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 22 червня. Ключові з них:

– Майже 2 тис осіб та 800 компаній. Україна запровадила нові санкції проти росіян.

– І батіг, і пряник. Мінюст започатковує пільги та преференції батькам, які сумлінно платять аліменти. У гостях міністр юстиції Павло Петренко.

– А ще ранок із Русланою, заборона російської мови в Латвії та як побороти бюрократію.

Опубліковано Червень, 22 в 10:20



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