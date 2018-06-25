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Випуск 8.45 25 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 25 червня. Ключові з них:

– cотні робочих місць для Луганщини – в регіоні починають відкачувати воду з затоплених копалень, уряд дав гроші;

– нові ідеї від нового лідера – Мар’ян Заблоцький знає, які суттєво знизити ціни в Україні;

– бо в Європі їм платять більше – в Україні бракує професійних водіїв, лік іде на тисячі.

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