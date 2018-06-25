Випуск 8.45 25 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 25 червня. Ключові з них:
– cотні робочих місць для Луганщини – в регіоні починають відкачувати воду з затоплених копалень, уряд дав гроші;
– нові ідеї від нового лідера – Мар’ян Заблоцький знає, які суттєво знизити ціни в Україні;
– бо в Європі їм платять більше – в Україні бракує професійних водіїв, лік іде на тисячі.
2018-06-25
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