Випуск 8.45 26 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 26 червня. Ключові з них:

– не лише НАТО – Євросоюз створює свою армію. Угоду підписали 9 країн;

– напад на ромів під Львовом та виведення з тіні 100 млрд грн – аналіз програми Свобода слова;

– захист своїх прав в руках самих громадян – учасник проекту Нові лідери Сергій Бреус, прагне підвищити правову освіту українців.

Опубліковано Червень, 26 в 10:37



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