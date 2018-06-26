Випуск 8.45 26 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 26 червня. Ключові з них:
– не лише НАТО – Євросоюз створює свою армію. Угоду підписали 9 країн;
– напад на ромів під Львовом та виведення з тіні 100 млрд грн – аналіз програми Свобода слова;
– захист своїх прав в руках самих громадян – учасник проекту Нові лідери Сергій Бреус, прагне підвищити правову освіту українців.
2018-06-26
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