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Випуск 8.45 26 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 26 липня. Ключові з них:

– Останні зведення з фронту і чим завершилося засідання тристоронньої контактної групи в Мінську.

– У Москві затримали українського провідника – Сергія Бугайчука. За що арештували і де чоловік.

– Хочеш в перший клас – плати. У Львівській школі скандал, з батьків збирали гроші на ремонт і парти.

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