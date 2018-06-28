Випуск 8.45 28 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 28 червня. Ключові з них:
– Кривава ніч на передовій – росіяни вбили трьох наших хлопців. Обстріли не припиняються.
– Кремль вкотре не дотримується домовленостей: українській омбудсменці не дають зустрітися з нашими в’язнями.
– Документ, який надав українській державності чинного статусу – сьогодні 22 роки з дня ухвалення Конституції.
2018-06-28
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