Випуск 8.45 29 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 29 червня. Ключові з них:
– І знову трагічна доба в АТО – серед наших вояків є загиблі – остання інформація з передової.
– Тиск на Кремль триває – Євросоюз продовжує економічні санкції проти Росії.
– Він мав усе, але любов до країни була сильніше – два роки тому на передовій загинув українська оперна зірка Василь Сліпак.
2018-06-29
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