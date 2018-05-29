Випуск 8.45 29 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 29 травня. Ключові з них:

– 6 українських армійців поранені. Російсько-окупаційні війська 37 разів порушували режим тиші. З них 9 разів застосовували міномети забороненого калібру.

– Український політв’язень Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію. Про це повідомляють у Федеральній службі виконання покарань.

– Випускники з Донбасу і Криму вступатимуть в українські виші без ЗНО і українського паспорта.

Опубліковано Травень, 29 в 9:56



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