Випуск 8.45 3 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 3 липня. Ключові з них:
– Подробиці звільнення Золотого-4, останні зведення з фронту і включення з передової.
– Звільнити бранців Кремля допоможе тільки міжнародний тиск. Ситуацію з політв’язнями обговорювали в студії Свобода Слова.
– Туристичні пригоди українців тривають. Чому з Майорки два дні не можуть вилетіти понад півтори сотні людей.
2018-07-03
Теги: Факти 8.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.