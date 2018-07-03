Випуск 8.45 3 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 3 липня. Ключові з них:

– Подробиці звільнення Золотого-4, останні зведення з фронту і включення з передової.

– Звільнити бранців Кремля допоможе тільки міжнародний тиск. Ситуацію з політв’язнями обговорювали в студії Свобода Слова.

– Туристичні пригоди українців тривають. Чому з Майорки два дні не можуть вилетіти понад півтори сотні людей.

Опубліковано Липень, 03 в 10:18



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