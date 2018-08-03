Випуск 8.45 3 серпня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 3 серпня. Ключові з них:

– Четверо поранених на фронті. Ворог активно обстрілює наші позиції.

– Били та домагались – прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом знущання над дітьми притулку на Волині.

– Після навчань одразу на фронт – на Чернігівщині наші вояки вчилися, як створювати котли та нищити там ворога.

Опубліковано Серпень, 03 в 10:25



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.