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Випуск 8.45 3 серпня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 3 серпня. Ключові з них:

– Четверо поранених на фронті. Ворог активно обстрілює наші позиції.
– Били та домагались – прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом знущання над дітьми притулку на Волині.
– Після навчань одразу на фронт – на Чернігівщині наші вояки вчилися, як створювати котли та нищити там ворога.

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