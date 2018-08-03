Випуск 8.45 3 серпня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 3 серпня. Ключові з них:
– Четверо поранених на фронті. Ворог активно обстрілює наші позиції.
– Били та домагались – прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом знущання над дітьми притулку на Волині.
– Після навчань одразу на фронт – на Чернігівщині наші вояки вчилися, як створювати котли та нищити там ворога.
2018-08-03
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