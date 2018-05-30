Випуск 8.45 30 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 30 травня. Ключові з них:

– Резонансне вбивство – у Києві застрелено журналіста Аркадія Бабченка, останні подробиці злочина.

– 4 наших бійців поранено – бойовики активно атакують на Сході, інформація з передової.

– Нове загострення на Близькому Сході – ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами. Тель- Авів застосував авіацію.

Опубліковано Травень, 30 в 11:05



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