Випуск 8.45 30 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 30 травня. Ключові з них:
– Резонансне вбивство – у Києві застрелено журналіста Аркадія Бабченка, останні подробиці злочина.
– 4 наших бійців поранено – бойовики активно атакують на Сході, інформація з передової.
– Нове загострення на Близькому Сході – ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами. Тель- Авів застосував авіацію.
2018-05-30
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