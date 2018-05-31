Випуск 8.45 31 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 31 травня. Ключові з них:

– Ані хвилини спокою, на Сході ворог не дає перепочити. Серед наших є поранені – остання інформація.

– Критики багато, але і підтримки дій силовиків не менше – у нас останні деталі воскресіння Аркадія Бабченка.

– 300 поліцейських Чернігова можуть загинути в один момент – люди працюють у двічі аварійному будинку.

Опубліковано Травень, 31 в 11:02



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