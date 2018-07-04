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Випуск 8.45 4 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 4 липня. Ключові з них:

– У якому стані діти, які отруїлися напередодні у таборі на Київщині, і що стало причиною недуги.

– Бойовики використовують хлібне перемир’я – аби завозити техніку на Донбас. Як минула доба на фронті.

– Кожна четверта харківська маршрутка небезпечна для пасажирів. Факти провели рейд разом із патрульними і вражені результатами.

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