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Випуск 8.45 5 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 5 липня. Ключові з них:

– Двоє поранених наших бійців. Бойовики активізувалися на околицях окупованої Горлівки.

– Він розробив онлайн-платформу, яка допоможе відстежити кожну бюджетну гривню. У фактах новий лідер – Валерій Веремчук.

– А ще вбивча спека в Канаді, що таке крафтове пиво і чим воно особливе та наш традиційний кіно-анонс.

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