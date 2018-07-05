Випуск 8.45 5 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 5 липня. Ключові з них:
– Двоє поранених наших бійців. Бойовики активізувалися на околицях окупованої Горлівки.
– Він розробив онлайн-платформу, яка допоможе відстежити кожну бюджетну гривню. У фактах новий лідер – Валерій Веремчук.
– А ще вбивча спека в Канаді, що таке крафтове пиво і чим воно особливе та наш традиційний кіно-анонс.
2018-07-05
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