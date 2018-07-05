Випуск 8.45 5 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 5 липня. Ключові з них:

– Двоє поранених наших бійців. Бойовики активізувалися на околицях окупованої Горлівки.

– Він розробив онлайн-платформу, яка допоможе відстежити кожну бюджетну гривню. У фактах новий лідер – Валерій Веремчук.

– А ще вбивча спека в Канаді, що таке крафтове пиво і чим воно особливе та наш традиційний кіно-анонс.

Опубліковано Липень, 05 в 10:49



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.