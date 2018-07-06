Випуск 8.45 6 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 6 липня. Ключові з них:

– У Харкові підірвали авто ген-директора фармацевтичної компанії. У машині було троє людей.

– Один військовий поранений. П’ята доба хлібного перемир’я пройшла під ворожими атаками.

– Його програма на 90 % зменшила кількість після-пологових ускладнень. Ростислав Зауральський – герой проекту Нові лідери.

Опубліковано Липень, 06 в 10:35



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