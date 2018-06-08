Випуск 8.45 8 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 8 червня. Ключові з них:

– Вміння керувати танком, медична евакуація, злагодженість під час наступу. Які випробування проходять наші танкісти на міжнародних змаганнях Сильна Європа.

– У Канаді відкривається дводенний саміт країн Великої Сімки.

– Спортивні майданчики, сквери, Wi-Fi і планшети у дітей в школі. Чому децентралізація – це вигідно?

Опубліковано Червень, 08 в 10:26



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