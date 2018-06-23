Випускний 2018: скільки коштує та тренди

Село Старий Лисець на Прикарпатті. Сім’я Богдана економитиме. Тож для урочистостей хлопець приміряє костюм старшого брата, взуття купили за кілька місяців.

Під костюм він одягне вишиванку, яку власноруч вишила мама. Святково і не треба купувати краватку. Богданові однокласники витратять десь 3,5 тис грн, а він добряче зекономить.

Близнючки Руслана та Богдана витратять трохи більше за хлопців. Плаття Руслана шила на замовлення – за 1700 грн.

Богдана обрала брючний костюм. Зачіску дівчатам робитиме мама, але за макіяж кожна заплатить по 350 грн.

А це вже Вінниччина. Районний центр Тиврів. Катерина Мадишова по свою сукню їздила у Хмельницький. Там вибір більший. Разом з усім вийшло чимало – до 9 тис.

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Купували ще босоніжки, які коштують 1 тис грн, також прикраси, ціна яких 500 грн ще буде зачіска, макіяж, манікюр.

Столична випускниця Юлія почала шукати сукню ще взимку. Прийшла послухати поради до відомого дизайнера. Хоча і має власні вимоги до святкового вбрання.

Цього року в моді пастельні кольори і практичні фасони, каже відомий дизайнер Ольга Навроцька. Взагалі незалежно від суми в гаманці, можна обрати недорогу сукню, у якій кожна випускниця буде чарівною.

Отже, на випускний можна витратитися по-різному. Але у столиці середній чек на свято – до 15 тис грн. Основні витрати- одяг та взуття. Макіяж, зачіска та прикраси.

Середня вартість випускного у районному центрі – до 10 тис грн, а в селі – до 5-ти. На бенкетні гуляння витрачають приблизно 2 – 5 тис із родини.

Одні вважають, що такі гроші шкода викидати і відмовляються від гучних святкувань, інші ж кажуть – шкільний випускний лише раз у житті, тому економити не варто.

До слова, Факти ICTV дізнались, як збираються святкувати випускний 2018 вітчизняні одинадцятикласники.

Опубліковано Червень, 23 в 15:04



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