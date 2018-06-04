Вирішення завдань космічного масштабу: у Києві пройшов міжнародний хакатон

Вони збираються одночасно у 70 країнах світу, аби вирішити завдання космічного масштабу. Вони учасники міжнародного конкурсу інновацій – інженери, підприємці, дизайнери.

У столиці відбувся наймасштабніший космічний хакатон в Європі.

Організатори заходу – космічні агентства Європи та Франції. Учасники працюють над вирішенням цілком реальних проблем, які цікавлять міжнародні організації та авіабудівні компанії. Для участі заздалегідь обирають команду та завдання. І довго готуються. А от на практичне виконання є лише 24 години.

Успішні команди та їхні проекти отримують фінанси та співпрацю з найбільшими корпораціями світу. Учасникам допомагають зрозуміти, наскільки їхня ідея працює та приваблює інвесторів.

Команда з космічної столиці України – міста Дніпра – представила журі міні-шатл – корабель багаторазового використання. Досягнувши цілі, система повертається на Землю. Розробку можна використати для наукових космічних місій, експериментів та доставки обладнання на орбіту.

Дивіться: Пробіг під каштанами 2018: Біжу заради маленьких сердець

Серед розробок представлені проекти, які можна реалізувати і в космосі, і на Землі. Команда киян Future Mechanics розробляє технологію, яка забезпечить моментальну комунікацію автопілотів між собою.

Проект-переможець – гібрид дрона та аеростата. Він абсолютно безшумний і підіймає 3 кілограми. А ще такий коптер безпечно використовувати над великим скупченням людей. Команда його творців кияни – вже готова виготовити дрон, що зможе літати 24 години безперервно. Це рекордний показник. Переможці представлять Україну 27 червня у фіналі хакатону, який відбудеться у французькій Тулузі.

До слова, у Дніпрі з розмахом пройшов фестиваль науки і техніки – Best Robo Fest.

Опубліковано Червень, 04 в 11:24



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.