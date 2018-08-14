Вирубка лісу на Сумщині: хто і чому валить дерева

У Сумах люди повстали проти лісгоспу. Переконують, ті проводять незаконні вирубки, аби збагатитися на продажу деревини. Йдеться про соснові насадження на околиці Сум. Щодня люди бачать, як багатотонні лісовози мимо їхніх помешкань вивозять звідти дерева. Бояться, що з такими темпами затишне урочище, насаджене ще їхніми дідами, перетвориться на пустку.

Пані Людмила показує зовсім свіжі пеньки. Це все, що залишилося від височезних сосен, які рятували від сильних буревіїв.

Тепер, кажуть місцеві, за кілька тижнів місцевий лісгосп вирубав майже дві сотні здорових дерев.

Лісівники переконують, за допомогою вирубки борються зі стихійним нашестям жука-короїда. Він уже пошкодив майже 300 га хвойних насаджень – із 3,5 тис. га, якими опікується лісгосп.

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В урочищі Баранівка, запевняють лісівники, майже 40% уражених дерев. І всі тепер потрібно вирубувати. Натомість в екоінспекції зауважують, боротися з короїдом потрібно було ще торік, коли знайшли перші личинки. Тепер шкідник може заразити інші ділянки.

Після протестів лісівники таки призупинили вирубку. Тим часом на Харківщині вигадали, як подолати шкідника не знищуючи ліс – там вирощують спеціальних жуків, які поїдають короїдів і не дають їм розмножуватися.

Цей метод уже випробовують у двох районах Сумщини – на півночі та півдні області. Аби заселити корисного жука на гектар лісу, необхідна тисяча гривень. Сумські лісівники скептичні – кажуть, навряд чи дочекаються рятівного жука, аби зберегти соснове урочище.

До слова, за рік – 5 тисяч гектарів. На Волині жуки-короїди знищують хвойні ліси.

Опубліковано Серпень, 14 в 21:51



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