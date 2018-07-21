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Вишукані десерти українців у Польщі: чим дивують і як готують

Вишукані десерти братів Шевченко сьогодні знають у Кракові не тільки українці. Майже три роки тому хлопці вийшли на вокзалі і з першого погляду закохалися в це місто. Тому що відчули себе тут як вдома.

А ще, дуже хотіли реалізувати тут свою мрію – радувати людей неймовірними тістечками і тортами. Порадилися з батьками, і продали квартиру у Дніпрі, щоб почати власний бізнес у Польщі.

Зараз мають постійних клієнтів і шанувальників. Вишукано про десерти допомагають писати друзі-поляки. Працюють поки самі, тому що говорять, що їх кондитерська – це ще поки маленька дитина, яка потребує батьків.

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Хлопці не надто переймаються формою, головне – інгредієнти. Працюють в мінімалістичному французькому стилі, де переважають глазурі, шоколадна замша, шоколадна декорація з додаванням фруктів і безе. Відкривали свою кондитерську в Польщі, в надії, що хочуть робити саме це, вишукані десерти, а не щось просто випікати.

Раніше Факти ICTV писали, як ветеран АТО відкрив птахоферму.

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