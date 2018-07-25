Витягнути з боргів комунальників – проект Марини Кирилюк у Нових лідерах

У Чернівцях знають як комунальні підприємства можна витягнути з боргової прірви. Марина Кирилюк об’єднала активних громадян у аналітичну платформу Центр реформ та розвитку. Кожен з них спеціаліст в окремій галузі, кожен має окрему роботу – спільно вони взялися за розробку програм реформування міських державних підприємств.

Ледь не кожна злива для Чернівців це катастрофа, центральні вулиці перетворюються на річки. Мережі спрацьовані, та ще й у боргах.

2017 рік грудень, комунальне підприємство Водоканал приходить з благанням допомогти дотаційно, збільшити статутний фонд, збільшити кошти щодо покращення фінансово становища, бо рівень боргів настільки великий що вони не могли вижити своїми силами.

Налагодити роботу комунальників взялася група активних городян – створили аналітичну платформу Центр реформ та розвитку. З цією ідею учасниця платформи Марина Кирилюк і подалася на проект Нові лідери.

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Аналітична платформа розписує план – як комунальним підприємствам планувати витрати та інвестиції, не бути збитковими, та ще й заробляти.

Зробити громадський транспорт комфортним – ще один напрямок роботи Центру. Як виявилося, тролейбусне управління в Чернівцях витрачає понад 100 млн гривень на рік, а заробляє лише 15. Різницю ж мала б покривати держава. Натомість у підприємства борги, а про оновлення транспорту навіть не йдеться.

На прикладі Чернівців Марина Кирилюк пропонує іншим містам так само розв’язувати проблеми. Така аналітична платформа – це місток між активістами, підприємцями та комунальними службами. А перемога в проекті та мільйон гривень допоможуть швидше втілити задумане.

До слова, перинатальний центр для Краматорська: проект Лілії Кісліциної у Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 25 в 12:14



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