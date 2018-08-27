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Взуття за 100 грн: перевірка якості у магазинах Конфіскат

У гонитві за дешевизною українці наражаються на небезпеку.

У магазинах дешевого взуття з вивіскою Конфіскат завжди людно. Незважаючи на те, що нині таких торгових точок лише в столиці – по кілька в кожному районі, тут навіть черги на вулиці збираються, адже пускають всередину обмежену кількість покупців.

Справді, для людей незаможних, здавалося б, вихід. Але що насторожує в цих магазинах одразу – то їдкий запах хімії, а взуття часто невідомого походження – без інформації про країну-виробника та маркування.

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До конфіскату, як такого, товар жодного стосунку не має. При цьому в органів контролю до магазинів, жодних запитань. Контрольна закупка пари взуття взагалі шокувала якістю – їх небезпечно носити.

Зовні взуття виглядає досить привабливо, багато модних сучасних моделей від 100 до 600 гривень зі штучної та синтетичної шкіри. Подекуди продають у таких точках і натуральні шкіру – від 400 гривень до тисячі.

Раніше Факти ICTV писали, чим небезпечні знежирені продукти.

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