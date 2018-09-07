Я завжди з Україною. Леонід Кучма – хрестоматія незалежності України

Сьогодні в Києві презентували книгу – Я завжди з Україною. Леонід Кучма.

Сам другий президент наголошує, одна зі складових успіху тогочасної країни – це велика команда професіоналів, кожен з них був на своєму місці і вболівав за спільну справу. І сьогодні чимало урядовців, міністрів, керівників відомств стали першими читачами видання.

Видання, презентоване в столиці – справжня хрестоматія незалежності України за президентства Леоніда Кучми. Через його особистість автор розповів про реформи, внутрішні потрясіння та зовнішні виклики для держави.

Дивіться: Двічі президент, що підняв країну з руїн – секрети успіху Леоніда Кучми

У 1994-го другому президентові дісталася бідна країна з гіперінфляцією. Та всього за два роки йому вдалося підняти економіку з колін. І за 10 років провести сотню реформ.

До слова, пройшло 4 роки, як підписані Мінські домовленості – чого досягла Україна.

Опубліковано Вересень, 07 в 20:54



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.