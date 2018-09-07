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Я завжди з Україною. Леонід Кучма – хрестоматія незалежності України

Сьогодні в Києві презентували книгу – Я завжди з Україною. Леонід Кучма.

Сам другий президент наголошує, одна зі складових успіху тогочасної країни – це велика команда професіоналів, кожен з них був на своєму місці і вболівав за спільну справу.  І сьогодні чимало урядовців, міністрів, керівників відомств стали першими читачами видання.

Видання, презентоване в столиці – справжня хрестоматія незалежності України за президентства Леоніда Кучми. Через його особистість автор розповів про реформи, внутрішні потрясіння та зовнішні виклики для держави.

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У 1994-го другому президентові дісталася бідна країна з гіперінфляцією. Та всього за два роки йому вдалося підняти економіку з колін. І за 10 років провести сотню реформ.

До слова, пройшло 4 роки, як підписані Мінські домовленості – чого досягла Україна.

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