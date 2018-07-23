Ягідний бізнес: що вирощувати, щоб заробити
Брак сонця цього літа може негативно вплинути на врожай малини. А це нині – один з головних експортних продуктів. Ми увійшли у п’ятірку основних постачальників Євросоюзу і збільшили експорт у 50 разів.
З одного гектара за сезон можна зібрати до 12 тонн. Плодоносить малина аж до перших морозів.
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Інвестувати в гектар малини треба щонайменше 10 тисяч доларів. Зате окупитись плантація такої ягоди може за 2 роки. Якщо продавати за тверду валюту.
Органічна малина втричі дорожча за звичайну. Кілограм такої – понад 2 євро.
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2018-07-23
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