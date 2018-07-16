Як боротися зі стихійною торгівлею біля метро та хто має це робити

На перший погляд це нагадує один із продовольчих ринків столиці, та насправді – це вхід у метро Харківська. Саме сюди автобус із аеропорту Бориспіль привозить іноземців, що прилетіли в Україну.

Та що казати за шок чужинців від побаченого, коли стих ійна торгівля з землі дратує і звичайних киян. Стихійна торгівля поблизу станцій метро – візитка сучасного Києва. Європейської, лише географічно, столиці.

Станції на околицях міста – Харківська, Осокорки, Лісова, Чернігівська, Житомирська, перелік можна продовжувати, обліплені сотнями нелегальних торгівців.

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Продають все – від шкарпеток до кавунів. У переходах підприємці облаштували ролети, звузивши прохід для пасажирів, на вулиці десятки ящиків з фруктами забарикадували вихід. У разі екстреної евакуації люди звідси не зможуть швидко вийти, але це нікого не хвилює.

Поліція приїздить за годину. На 100 продавців 3 копа. Ті просять залишити підхід до метро. У відповідь обурення.

У метрополітені розводять руками – зона їхньої відповідальності до жовтої лінії. Далі -компетенція місцевої влади та поліції. Та все одно закликають пасажирів ігнорувати продавців на вулиці.

До слова, Факти ICTV з’ясували, як зекономити на проїзді у метро.

Опубліковано Липень, 16 в 11:20



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