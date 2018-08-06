Як готують джелато в Італії і як правильно вибрати морозиво

Вони віддають йому перевагу на сніданок, ланч, а дехто – навіть в обід їсть саме Джелатто. Морозиво в літній спекотній Італії – продукт номер один. В джелатерії Мікаели та її брата Валеріо – зараз не менше 47 видів морозива, коли ж сезонні фрукти відходять, бо готують тільки з усього свіжого та натурального, залишається близько 30 сортів.

Головній в лабораторії – Валеріо. Їхні з сестрою батьки відкрили джелатерію 40 років тому. Мама з татом давно на пенсії, діти ж, тримають марку: працюють лише за старими рецептами.

Від 8 ранку до 5 вечора Валеріо готує морозиво: одне за одним, без зупину.

В бананове морозиво, до речі не додають молоко чи вершки – лише саму воду. Далі – головне добре збити.

Смачнішого не було навіть у дитинстві. Мікела говорить, що це і є їхня мета: щоб людина кожного разу відчувала: це найкраще, що вона смакувала. І була впевнена: у складі все тільки корисне і натуральне.

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За дотриманням всіх норм і того, що, власне написане в книжках-паспортах, в Італії ретельно слідкують: контроль спеціальними службами здійснюється кожні 4-5 місяців. Чи можливо написати в паспорті продукту одне, а додати у склад інше?

Список заборонених інгредієнтів в Італії – єдиний з Євросоюзом. Сеньйор Клаудіо говорить, що, звісно, не всі барвники для морозива натуральні, але дозволені міністерством охорони здоров’я. Та, все ж, рекомендує обирати ласощі не надто яскравих кольорів. І звертати увагу на консистенцію.

Мікела та Валеріо кожного дня виготовляють 20-25 кг морозива. З’їдається все.

До слова, з’явилося морозиво, яке не тане у спеку.

Опубліковано Серпень, 06 в 11:25



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