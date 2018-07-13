Як коридор затемнень впливає на людей – відповідь науковців, астрологів та психологів

Ще 1000 років тому затемнення сонця чи місяця боялися і навіть вбачали в цьому недобрий знак. Нині ж це явище повністю вивчене астрономами і не містить для них жодної загадки. Затемнення бувають 5-7 разів на рік. Але сонячних більше. І ось чому, пояснює Анатолій Казанцев, він знає про затемнення все.

Сонячне затемнення цікаве науковцям лише тоді, коли воно повне. Так вони досліджують Сонце. Але для решти людей це нічим не помітне явище.

Протягом місяця жителі планети переживають так званий коридор затемнень. Це три небесних явища – сьогодні було сонячне затемнення, 27 липня – місячне і 11 серпня знову сонячне. Із цих усіх дат, українці зможуть побачити лише місячне. Його буде добре видно о 22.22 за Києвом.

Та навіть якщо ми не бачимо на власні очі затемнення сонця чи місяця, ми його можемо відчувати. Адже в кожному живе так звана колективна пам’ять пращурів, які вважали затемнення особливим знаком. Принаймні, у цьому переконані астрологи.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Зірки і планети не рухаються просто так у просторі без впливу на людину, переконана астролог Анна Вергелес. Але вплив на кожного індивідуальний. Астролог впевнена, дію затемнення можна чітко показати, якщо знати дату та час вашого народження.

Але для всіх важлива перша доба після затемнення. Якщо це доба після сонячного затемнення – час давати старт новим ідеям. Якщо ж після місячного – час покінчити з тяжкими справами чи шкідливими звичками.

Затемнення провокує більше негативних рис, аніж позитивних, каже тренер з особистісного росту Любов Рожденська. Вона накладає зіркові вказівники на психологію людини. Вважає – важливі події в дні затемнень краще скасувати. А наступний місяць прожити дуже свідомо.

До слова, у ніч із 27 на 28 липня у східній півкулі можна буде спостерігати найдовше в 21 столітті місячне затемнення.

Опубліковано Липень, 13 в 22:56



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.