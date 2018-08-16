Як магазини і кафе борються зі щурами і чому від цього труяться люди
Небезпечну війну оголосили власники магазинів, кафе, ресторанів гризунам. Аби вберегти продукти, контейнери з отрутою винесли назовні – біля стін закладів. Але отрута не лише вбиває мишей та щурів, а може зашкодити людям.
Просто руками відкрити контейнер не можна – лише за допомогою ключа. Усередині – парафіновий брикет. Кажуть, у якості отрути використовують бродіфакум – речовину, яка заважає згортанню крові.
Після інциденту з дитиною, яка відкрила таку пастку – тепер контейнери вздовж магазину приховані – захищені і закріплені. Мати дівчинки стверджує, що її донька взяла контейнер, що не був закріплений. Цілий день у неї була блювота.
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Такий спосіб встановлення пасток кращий, ніж був – коли отруту розкидали на вулиці, на складах та під прилавками. І відповідає європейським нормам.
На контейнерах має бути спеціальне маркування, отрута не повинна висипатися назовні, а коробочки треба добре закріпити. Негерметичний пристрій – негайно зняти і замінити. Якщо це виявлять – магазин чи кафе можуть оштрафувати.
До слова, Україна потопає під відходами.