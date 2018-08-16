Як магазини і кафе борються зі щурами і чому від цього труяться люди

Небезпечну війну оголосили власники магазинів, кафе, ресторанів гризунам. Аби вберегти продукти, контейнери з отрутою винесли назовні – біля стін закладів. Але отрута не лише вбиває мишей та щурів, а може зашкодити людям.

Просто руками відкрити контейнер не можна – лише за допомогою ключа. Усередині – парафіновий брикет. Кажуть, у якості отрути використовують бродіфакум – речовину, яка заважає згортанню крові.

Після інциденту з дитиною, яка відкрила таку пастку – тепер контейнери вздовж магазину приховані – захищені і закріплені. Мати дівчинки стверджує, що її донька взяла контейнер, що не був закріплений. Цілий день у неї була блювота.

Дивіться: Жах для алергіків – амброзія: як захиститися

Такий спосіб встановлення пасток кращий, ніж був – коли отруту розкидали на вулиці, на складах та під прилавками. І відповідає європейським нормам.

На контейнерах має бути спеціальне маркування, отрута не повинна висипатися назовні, а коробочки треба добре закріпити. Негерметичний пристрій – негайно зняти і замінити. Якщо це виявлять – магазин чи кафе можуть оштрафувати.

До слова, Україна потопає під відходами.

Опубліковано Серпень, 16 в 14:28



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.