Як молоді прийти до влади і змінити систему. Програма Дмитра Дробота у Нових лідерах

Він впевнений, що кожне місто може розбагатіти на мільярди гривень, якщо працювати прозоро і перестати красти. І разом з однодумцями викриває тих, хто набиває власні кишені нечесним шляхом. Новий учасник проекту Нові лідери харків`янин Дмитро Дробот, він заснував антикорупційний центр, який щороку проводить понад тисячу дрібних та гучних розслідувань.

І одне з них прогриміло на всю Україну, так звана кооперативна схема, коли харківські можновладці виділяли сотні гектарів землі начебто для будівництва житла незахищеним верствам населення, насправді ж, будували власні маєтки та торговельні центри. Нині справою займається Генпрокуратура, а харківські антикорупціонери продовжують розкривати схеми.

Харків – місто мільйонник, бюджет 16 млрд гривень. Якщо працювати прозоро, місто може заробити в рази більше, впевнений співзасновник місцевого антикорупційного центру Дмитро Дробот і розповідає про земельні махінації, які втілюються роками.

Гучна кооперативна схема 3 роки тому прогриміла на всю Україну. Нею досі займається Генеральна прокуратура, але не все встигли викрити розслідувані антикорупційного центру. Два гектари ласого шматка у саду імені Шевченка поруч з оперним театром.

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Будівництво на вулиці Динамівській. Є торговельні центри на Олексіївці, маєтки у Лісопарку та гідропарку на Журавлівці. З десяток років міська влада безкоштовно віддавала найдорожчі землі начебто під кооперативні будинки, насправді будували бізнес-центри і маєтки для себе, каже Дмитро. Під слідством нині наближені до мера чиновники, через це й екс-мер Харкова Михайло Добкін позбувся недоторканності.

За останні десять років громада втратила 650 га землі. Їхня вартість за найскромнішими підрахунками – 4 млрд гривень. Повернути назад хоча б маленький шматочок – кропітка і тривала робота.

Змінити все це можливо, але потрібні нові лідери, небайдужі, розумні та ініціативні, які люблять свою країну і готові прийти до влади, щоб зламати систему. Для цього Дмитро Дробот півроку тому відкрив у Харкові школу політичної освіти, де, на власному досвіді, під час тренінгів, вчить молодь не лише критикувати владу, а й ставати нею. Саме ця ініціатива допомогла йому потрапити у сотню переможців телепроекту Нові лідери.

До слова, безкоштовна медицина для Донбасу – проект Геннадія Друзенка у Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 18 в 11:55



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