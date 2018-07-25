Як на Вінничині рятують унікальне піаніно автора Щедрика Леонтовича

Піаніно досі живе і лунає, хоча йому понад сто років. Колись інструмент належав родині великого композитора – Миколи Леонтовича. Саме на цьому піаніно видатний митець вчився музиці.

Микола Леонтович був самоучкою. Він мав стати священиком, як і всі чоловіки в його родині. Але музика, яку шанували Леонтовичі, перемогла. Саме на цьому піаніно видатний композитор створив свої найвідоміші шедеври. А ще воно було свідком жахливого вбивства Миколи Дмитровича – чекістом.

У 19-му столітті піаніно було дорогим задоволенням. В еквіваленті на теперішні гроші музичний інструмент фірми Штробель коштував майже 100 тис. гривень. Саме стільки потрібно, аби зараз його відновити. Реставратори кажуть – ремонтувати треба негайно.

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Музейники готові платити за реставрацію, але тільки через офіційний конкурс. Готівкою розраховуватися за законом не мають права. Фахівці мають і певні вимоги – інструмент треба відновлювати на місці. А ще зберегти рідкісні деталі – клавіші, що досі видають благородні звуки, і віск від свічок, який капав на інструмент. Бо вже був гіркий досвід – коли друзі формували перший музей Леонтовича, безслідно зникли дві сотні експонатів.

За реставрацію спеціалісти мають взятись у вересні. Родинне піаніно Леонтовичів одне з двох, які збереглися досі. Інше у місті Тульчин, де працював композитор. Тому пошкодження хоча б одного буде відчутною втратою.

До слова, як виглядає оновлена Тарасова світлиця в Каневі.

Опубліковано Липень, 25 в 11:27



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