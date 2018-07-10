Як найкращі студенти України вчаться створювати проекти у таборі Завтра.Ua

Приємне з корисним, тімбілдінг, спорт та бізнес-аналітика – так ця молодь проведе 4 дні в таборі для молоді – UCamp. Активний відпочинок для українських студентів стартував за 30 км від Києва.

Організатори – програма Завтра.ua фонду Віктора Пінчука та фундація Кока-Кола.

Тут кращі з кращих. Обрали 100 студентів з України. Вони мають свторити важливий соціальний проект для українського суспільства. Пропозиції від молоді на різні тематики: гендерну рівність чи зелену енергетику, інновації та екологію. Працюють з ними відомі, успішні українці, 4 дні вони наставники і тренери.

Зі сцени виголошують не банальні істини, а рекомендації на основі власного досвіду. Вільно говорити англійською, розвивати своє тіло та мати добре серце – головний меседж. Та це потім, у майбутньому, нині ж радять – взяти максимум від хоч і короткої, але інтенсивної зістрічі в таборі.

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Така можливість випала зовсім юній Анастасії. Дівчині 18 років. Вона з Донецької області. Мріє про здорове суспільство – де комфортно всім верствам населення. Вірить – саме під час зустрічі з однодумцями є шанс на створення успішного проекту. Анастасія визначилася – їй цікава благодійність.

Спільна робота і ось така небайдужість, на думку Джорджа Кента, основа успіху для нашої молоді. Він радить не чекати допомоги від держави чи ззовні. Самим ухвалювати рішення. Навіть у 18 років. І жити за принципом “якщо не ми, то хто?”.

Результати зустрічі – за 5 днів. Тоді ж міні-групи з цих молодих та ініціативних агентів змін представлять свої проекти про те, які зміни в країні потрібні і як вони діятимуть. Найкращий проект організатори профінансують та максимально допоможуть реалізувати.

До слова, київські студенти отримали €5 тис. на настільні ігри.

Опубліковано Липень, 10 в 22:13



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