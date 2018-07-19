Як навчитись заощаджувати – проект Сергія Вожжова у Нових лідерах

Навчити накопичувати заощадження, грамотно інвестувати та створювати родинний капітал дуже просто, у центрах фінансової грамотності це роблять фактично граючись.

Їх створив учасник національного проекту Нові Лідери Сергій Вожжов, підприємець впевнений – бідність українців це результат фінансової неграмотності, адже все, що заробляють, вон здебільшого витрачають.

Сам вже 20 років у бізнесі, створив центр фінансової грамотності, де дорослі, граючи в гру, яку він сам придумав, вчаться правильно заробляти і витрачати кошти.

Нині таких центрів вже 10, а за 2 роки Сергій Вожжов планує збільшити їх до 150. Щомісяця через них проходить близько тисячі учасників, і життя кожного з них реально змінюється після навчання.

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Це гра Фінансова незалежність, яку він сам вигадав. У команді 9 людей – бізнесмени, вчителі, науковці. Всі вони в реальному житті мають непоганий заробіток, але зовсім не вміють створювати капітал і правильно інвестувати кошти.

Гра, як реальне життя – заощадження, кредити, депозити, інвестиції. Дійти до верхівки фінансової незалежності можна пройшовши три кола.

Бідність – це коли витрачають все, що заробляють. Середній клас, коли вже вміють створювати капітал. І грошова самостійність, коли інвестовані кошти працюють на тебе. У реальному житті все це зробити заважає фінансова неграмотність, пострадянська система освіти та менталітет.

Перший такий ігровий центр створили у Харкові торік восени. Нині їх вже десять по всій країні, а це тИсячі новИх фінансово грамотних людей вже у реальному житті.

У найближчі півтора року Сергій Вожжов планує створити 150 таких центрів по всій країні. За власний кошт такими темпами впоратися буде важко. Тому й пішов у проект Нові лідери, аби перемогти, і мільйон гривень направити на втілення своєї ідеї.

Нагадаємо, відновити інформаційну справедливість та покращити імідж України у світі – програма Євгенії Безпалової у проекті Нові лідери.

Опубліковано Липень, 19 в 10:30



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