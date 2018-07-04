Як не платити за гарячу воду: домашня станція з переробки сміття за $5 тис.

Вирішити проблему теплої води та переробки сміття одним махом пропонує британський розробник. Він спроектував і вже активно випробовує пристрій розміром з пральну машину, який виробляє з домашніх відходів енергію для нагріву води.

В середньостатистичному домогосподарстві за добу назбирується приблизно 2,5 кг сміття. Зазвичай більша частина цього непотребу потрапляє на звалище, забруднюючи довкілля. А от британський винахідник Нік Спенсер розгледів у відходах потужне джерело енергії.

Він розробив диво-машину, назву якої можна перекласти як Виробник енергоресурсів для дому. Пристрій, так би мовити, всеїдний – йому підійдуть і органічні матеріали, наприклад, харчові відходи, і складні для переробки предмети, такі, як одноразовий посуд чи дитячі підгузки. Не годяться лише метали та скло. Втім, переробка цих матеріалів непогано налагоджена на промисловому рівні у розвинених країнах.

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За один раз прилад здатен переробити 7 кг харчових відходів та понад 4 кг іншого сміття.

Винахід екологічний – не викидає жодних речовин до атмосфери. Унаслідок всього процесу залишається жменька попелу, який зливають до каналізації, де він також приносить користь – у попелі багато лугу, який прочищає труби. Нік Спенсер розраховує, що його прилад забезпечить понад 44 % потреб домогосподарства у гарячій воді. Споживання електрики для роботи самої машини обіцяє економне. Промислове виробництво диво-машини планують на 2020-й рік. Втім задоволення буде не з дешевих – коштуватиме приблизно 5 тис доларів.

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Опубліковано Липень, 04 в 11:49



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