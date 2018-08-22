Як обрати шкільний рюкзак і за що не варто переплачувати

Один з основних атрибутів школи – рюкзак.

Вже кілька років роблять ставку на українських виробників. Ті, кажуть, ні за якістю, ні за дизайном, не поступаються конкурентам. Принаймні, китайським, та й ціна доступніша.

Ранець з Вишневого для первачків – з ортопедичною спинкою та металевою застібкою – 1 000 грн.

Для старшокласників шкільні сумки не менш цікаві. Найбільш популярні рюкзаки з USB -виходом. З системою антикрадій, всі кишені та замки сховані. Документи і цінні конспекти в повній безпеці. Ціна таких до 1000 грн.

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Рюкзаки німецького виробництва. Цьогорічні новинки – світлодіоди і колонки, але їх ціна понад 2 тис. грн.

Фаворити минулих років – гламурні ранці з пікселями бульбашками та голками. За них навіть цього року можна віддати до 3 тис.

Виділятися не лише модою, але і здоровим виглядом радить ортопед Василь Парій. Вважає, для підтримки здорової постави достатньо анатомічної спинки та широких лямок.

І головне не забувати – завжди носити ранець на двох плечах і час від часу від нього відпочивати.

До слова, натуральне – дорожче: скільки коштує одягнути дитину до школи.

Опубліковано Серпень, 22 в 11:48



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