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Як обрати смартфон – поради експерта

Щоосені світ буквально божеволіє – адже компанія Apple традиційно презентує свої новинки.

За ними одразу шикуються черги з тисяч людей. Та що, приміром, для американця – звичайний смартфон, для багатьох українців – розкіш, на яку доводиться заощаджувати місяцями. Тож аби зекономити, багато хто купує  так звані сірі ґаджети – ввезені нелегально, без сплати мита і  податків.

За цей рік в Україні продадуть понад 5 млн смартфонів. І за оцінками експертів щонайменше половина їх сірі – контрабандний ринок, через недосконале законодавство та корупційні схеми процвітає. Хоча, цьогоріч митники упіймали лише 32 сірі партії і вилучили майже 7,5 тис. смартфонів.

Звертайте увагу на цілісність упаковки. Сірі продавці часто заново ламінують коробки вживаних смартфонів і видають за нові.

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І хоч сірий смартфон майже ідентичний з білим за характеристиками, економія зрештою може виявитись сумнівною. У разі поломки немає гарантій, що вам допоможуть і якісно, і  безкоштовно.

Крім того, можуть виникнути проблеми в роботі самого смартфона.

Перевірити, чи легальні смартфони інших брендів – ще важче, кажуть експерти. Тож радять купувати їх у надійних магазинах та вимагати від продавців товар у цілісній, ніким не розкритій упаковці. І перевіряти, чи збігається ІМЕІ код смартфона із кодом на коробці.

До слова, Samsung створила карту пам’яті рекордного об’єму.

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