Як оновити політичну еліту: проект Павла Грабського у Нових лідерах

Молодь не хоче йти в політику. За підрахунками центру Нова Європа цим цікавляться лише 10% молодих українців. Це небезпечно – переконаний один з учасників проекту Нові лідери львівський активіст Павло Грабський.

Адже політична еліта має оновлюватися, як кров людини, щоб організм увесь працював якісно. Тому Павло і став учасником проекту, бо знає, як розворушити молодь, і мотивувати юнаків та дівчат йти в політику.

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Майбутніми депутатами мають стати саме молоді люди зі свіжими поглядами. Адже вони вже не мають совкового мислення і бачення, яке прищеплювали в часи радянського союзу. Головне – мотивація.

До слова, представництво жінок у владі має бути більшим – у цьому переконана одна з учасниць проекту Нові лідери Ганна Давиденко і наводить статистику, за якою найбагатшими країнами світу, які мають розвинуту економіку, керують жінки.

Опубліковано Серпень, 03 в 10:31



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