Як патрульні інспектори від активістів тікали. Чи дійшла реформа поліції у регіони

Нова форма – старі методи. На Харківщині активісти зняли на відео, як інспектор патрульної поліції вимагає хабар від водія за начебто алкогольне сп`яніння. Ціна питання 8 тис. грн. Патрульний розказав, що ділиться грошима зі своїм керівництвом, а якщо цього не зробить – буде покараний і його не допустять до роботи в полі. Активісти кажуть – це був соціальний експеримент, мета якого показати, що реформа поліції якщо й відбулася, то лише у містах, в області – все як було.

Олександр Куницький – запорізький автоблогер, на Харківщину приїхав для експерименту. Чимало скарг від водіїв на чугуївських копів.

Копи, як і попередники, на трасі зупиняли перші ліпші авто. Цього разу вони натрапили на активістів.

Нічого не порушив, документи в нормі – та поліцейський не здається і пропонує тест на алкоголь. Авжеж, як часто буває в таких ситуаціях – без понятих.

Поліцейський включає психолога, починається блеф і трюкацтво. При тому, що мінімальний штраф за перше нетверезе водіння 10 тис. грн і позбавлення права керування на рік – вигадує захмарні цифри.

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І вже за хвилину коп називає суму – 10 тис. і можна їхати далі. Таких грошей немає, каже активіст, тоді 8 і крапка.

Активіст віддав все, що мав, 100 грн. патрульний дав йому на пальне – все як до реформи, кажуть небайдужі. Та коли коп зрозумів, що все зафіксовано на відео – втік на авто, лишивши навіть свого напарника.

Знайти поліцейських, які втекли в робочий час зі зброєю та на службовому авто, кілька годин не могло навіть їхнє керівництво.

Досудове розслідування почала й прокуратура, буде перевірена й інформація щодо вимагання грошей керівниками цих поліцейських. Активіст каже, все через те, що в області лишилися старі кадри, які дивом пройшли переатестацію.

До слова, на хабарі вдруге погорів мер, що хотів поставити шибеницю для корупціонерів.

Опубліковано Серпень, 03 в 20:17



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