Як почати ягідний бізнес і що вирощувати для експорту в ЄС

Ягідництво набирає обертів. За останні 4 роки Україна збільшила експорт у 19 разів. Найперспективніші: лохина, смородина, агрус, малина та суниця.

І хоча підприємств, що постачають на зовнішній ринок небагато – до 10-ти, за минулий рік вони експортували майже 35 тисяч тонн. І це не межа.

Щоб почати ягідний бізнес, потрібна земельна ділянка, не менше 20 ГА і стартовий капітал від ста тисяч доларів.

Однак найбільша проблема – логістика. Європа імпортує лише великі партії ягід. Вимагають одну фуру на день.

А це мінімум 12 тонн. Тому задля формування партій виробникам доводиться об’єднуватися у кооперативи. Поки їх з десяток.

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Господарство Агровесна вирощує малину, лохину та суницю на Київщині. Польові роботи починаються у квітні і тривають до жовтня.

На одному гектарі з 7 до 7 працюють 10-15 людей, а в пік сезону до 20-тьох. Активна фаза збору врожаю- 4 місяці.

Всю ягоду збирають та сортують вручну. Щодня тут виробляють по 10-12 тонн, але немає потужностей для охолодження. Потрібні нові холодильники.

Побудувати такий комплекс коштує порядка 20 – 25 млн грн.

Крім того, аби експортувати товар до Європи треба отримати сертифікат. Коштує це мінімум 5 тис доларів. Тому часто українських фермерів це зупиняє.

Імпортери висувають серйозні вимоги та відстежують всі етапи виробництва: від вирощування до транспортування української ягоди. Якість перевіряють у незалежних лабораторіях.

Українські ягоди смачні та мають високу якість. Більшість виробників продають свій товар на внутрішній ринок, але прагнуть експортувати до Європи. А для цього їм потрібна підтримка з боку нашої держави.

А поки Україна дає гроші лише на саджанці, але кредити лякають шаленими відсотками.

Та все ж успіх перших садівників доводить – за підтримки держави за два-три роки Україна мже стати лідером з експорту лісової смакоти.

До слова, як обрати безпечну та смачну ягоду.

Опубліковано Червень, 25 в 12:55



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