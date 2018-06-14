Як подорожувати з твариною за кордоном – нові правила

Для Ольги її кіт Султан – вже як повноцінний член родини. Тож, напередодні відпустки дівчина переймається: як бути з чотирилапим другом? Родичі та друзі взяти пухнастого на кілька тижнів не хочуть, а віддавати в готель для тварин – страшно.

Але з 1 червня в Україні змінилися правила перевезення домашніх тварин закордон. Тепер старі документи треба замінити на ветеринарно-санітарні паспорти єдиного зразка. Їх видає винятково Держспоживслужба.

Якщо ви вирішили подорожувати літаком, потрібно заздалегідь дізнатися правила перевезення у авіакомпанії. Найчастіше, тварини подорожують в багажному відсіку, а їхній квиток оплачується як певна кількість багажу з націнкою.

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З собою в салон можна взяти тваринку вагою до 8 кг. Утім, подорожувати вона має не в сумочці чи на руках, а в спеціальному контейнері. Усі тварини мають бути з вживленим чіпом. Перед посадкою усе перевірять спеціальні інспектори.

Перше – це ветеринарно-санітарний паспорт, щеплення відповідні, дослідження на титр проти вірусу сказу, ветеринарне свідоцтво форми №1 – оце та основа бази, з яким людина, з твариною обов’язково приходить на прикордонно-інспекційний пункт, – каже Олександр Бовоз, державний інспектор ветеринарної медицини.

А от для подорожей на поїзді буде достатньо контейнера та свідоцтва №1. Свідоцтво потрібно показати на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини.

Сума залежить від відстані поїздки і ваги чотирилапого. Безкоштовно лише – собаки-поводирі для незрячих. Якщо ж на потягу ви зібралися закордон, мурчика можна взяти з собою лише в купейний вагон.

Крім того потрібно ретельно вивчити правила країни, яку плануєте відвідати. Наприклад, у ЄС не можна привезти кота або собаку, яким менше 6 місяців. А ось в Туреччину не можна приїхати більш, ніж з двома тваринами.

До слова, єнот кілька днів ліз по стіні хмарочоса до 28 поверху і став зіркою.

Опубліковано Червень, 14 в 10:50



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