Як правильно рятувати людину, що тоне і вберегтися самому

Спека дедалі сильніша, і пропорційно збільшується і кількість охочих охолодитися у воді. Вже о 8-ій ранку в столичному Гідропарку чимало людей. Здебільшого це літні люди. Вони переконані – плавають непогано, і начебто знають як рятувати інших.

Та поряд із такими досвідченими відпочивальниками є й чимало юних відчайдухів, які намагаються переплисти річку чи озеро, і доволі часто з сумним фіналом. Рятувальники кажуть – саме недотримання елементарних правил безпеки, і алкоголь спричинили до більшості смертей на воді у 2018-му.

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Від початку року на водоймах України вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. Водночас вдалося врятувати майже 600 людей, серед яких 106 дітей. Фахівці пояснюють: якщо не впевнені у власних силах кличте на допомогу інших і викликайте рятувальників. Також радять як правильно витягувати із води.

Головні ж правила – уважно стежте за дітьми, і не купайтеся в незнайомих місцях чи не обладнаних пляжах. Адже статистика просто вражає – лише за вчорашній день в Україні втопилося 21 людина, з яких 5-ро дітей.

До слова, спека в Україні: як врятуватися від теплового удару.

Опубліковано Серпень, 07 в 15:11



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