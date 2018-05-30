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Як “провчити” порушників на дорогах – досвід Польщі

Бути європейцями чи здаватися? У Києві 61 кілометр смуг для руху громадського транспорту, але дуже часто ними їздять інші машини або ж просто паркуються. Хтось не бачить розмітки, а хтось робить це свідомо.

Розмітки і справді затерлись, а ось коли їх оновлять – невідомо. Так само невідомо, коли і хто пильнуватиме за тим, аби на смуги не заїжджали звичайні автівки. Дорожники кажуть, це відповідальність поліції.

У поліції ж кажуть – на кожній смузі поставити патруль немає людей, а робота камер відеоспостереження поки не врегульована законом. Ймовірно, через бездіяльність правоохоронців  смуги перетворилися на формальність. Як, наприклад, у Харкові. Під час реконструкції магістралі до Євро-2012, тут були й знаки, й суцільна смуга для громадського транспорту, нині вона стерлась, знаки зняли.

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Лише в одному місці в Харкові залишився знак для громадського транспорту, жовта смуга теж стерлась. Торік поліція склала тут до 100 протоколів про порушення. А ось у Польщі до графіка руху муніципальних автобусів, тролейбусів і трамваїв ставляться серйозно.

Дорожня поліція виїжджає і спостерігає, чи смугою для автобуса не їздять звичайні автівки, якщо такі трапляються, їх затримують – штраф 100 злотих, або 800 гривень. Величезне контролююче значення мають і камери відеоспостереження.

Вільний рух смугами суттєво полегшив би життя пасажирам, яким часто доводиться стояти в заторах, а ще в переповнених людьми автобусах і тролейбусах – це дуже некомфортно, порівнюючи із приватними машинами. Але нині ситуація така, що на пильнування цих смуг правоохоронцям та всім іншим, принаймні в Україні –  байдуже.

До слова, на Миколаївщині через спеку та перевантажені фури – дороги буквально пливуть.

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