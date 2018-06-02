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Як привчити дитину до читання: поради та книжки для підлітків

Читати книжки дуже важливо привчати із самого дитинства. Адже тільки це розвиває мислення, пам’ять, уяву, суттєво збільшує словниковий запас, а в похилому віці – захищає від хвороби Альцгеймера і додає молодості.

Проте сучасні діти скоріш візьмуть до рук планшет, ніж книжку.

Важливо просто показати дітям, що читання – це не щось, що треба робити. Це щось таке, від чого ти можеш отримати задоволення. Важливо батькам показати на своєму прикладі, що читання – це гарна альтернатива проводити час.

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Щоб дитина почала читати, вона мусить натрапити на книжку, яка її зацікавить.

Видавці радять підліткам такі книжки, як – Володар перснів, Толкіна, Чарлі і шоколадна фабрика Роальда Даля, або Монстр Волтера Майерса. Та навіть якщо одразу дитина не виявляє бажання читати, змушувати, точно не варто.

До слова, як в Україні допомагають дітям у притулках.

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