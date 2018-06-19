Як роблять мед у Греції та чому бджолам загрожує масове вимирання

Фаховий архітектор з британською освітою Василіс, вже 5 років професійний бджоляр. Почалося все з захоплення і пари вуликів. Тепер – жодного дня без бджіл.

У родині Василіса вже кілька років не їдять цукор, а сам він тепер переймається вимиранням бджіл у світі. Сполучені Штати , скажімо, в останні роки втратили 60 % всієї популяції, тому Америка нині посилено експортує комах. Без бджолиного запилення не буде врожаю.

Овочі, фрукти, одяг, косметику – в усьому цьому є інгредієнти, вироблені бджолами. У Китаї, коли боролися з москітами, постраждала й велика територія з бджолами. Тоді катастрофічно впало виробництво овочів та фруктів. Вони змушені були наймати людей для ручного запилення.

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Головний ворог бджоли в природі – людина. Пестициди, генно-модифіковані культури, радіо-хвилі та мережі мобільного зв’язку, на додаток – зміна клімату на планеті.

Третина всіх рослин запилюється бджолами. Якщо бджоли вимруть, виробництво достатньої кількості їжі буде неможливим. Вчені кажуть, якщо зникнуть бджоли, через 4 роки може зникнути все людство.

Крістос добре розуміє, чому бджоли такі важливі. Він – агроном. Зараз вирощує орегано. Щойно поруч з плантацією встановили вулики – врожай стрімко виріс. Бджола здатна літати в пошуках нектару на 3 км. А тут все під боком. Та й мед виходить – незвичайний.

Копітка робота біля вуликів і в самих вуликах, кипітиме до осені. Але те, чим займається Василіс, давно вийшло за межі звичайного бджолярства. Раз на місяць Василіс влаштовує малечі заняття, і пояснює: бджоли – це не лише мед. І мріє, що діти і батьків своїх навчать.

До слова, Факти писали, які солодощі можна їсти кожен день.

Опубліковано Червень, 19 в 20:21



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