Факти / Відео / Світ / Як роблять мед у Греції та чому бджолам загрожує масове вимирання/

Як роблять мед у Греції та чому бджолам загрожує масове вимирання

Фаховий архітектор з британською освітою  Василіс, вже 5 років професійний бджоляр. Почалося все з захоплення і пари вуликів. Тепер  – жодного дня без бджіл.

У родині Василіса вже кілька років не їдять цукор, а сам він тепер переймається вимиранням бджіл у світі. Сполучені  Штати , скажімо,  в останні роки втратили  60 % всієї популяції, тому Америка нині посилено експортує комах.  Без бджолиного  запилення не буде врожаю.

Овочі, фрукти,  одяг, косметику – в усьому цьому є інгредієнти,  вироблені бджолами. У Китаї, коли боролися з москітами, постраждала й велика територія з бджолами. Тоді катастрофічно впало виробництво овочів та фруктів.  Вони змушені були наймати людей для ручного запилення.

Дивіться: Український мед: як обрати та ціна

Головний ворог бджоли в природі – людина. Пестициди, генно-модифіковані культури, радіо-хвилі та мережі мобільного зв’язку, на додаток – зміна клімату на планеті.

Третина всіх рослин запилюється бджолами. Якщо бджоли вимруть, виробництво достатньої кількості їжі буде неможливим.  Вчені кажуть, якщо зникнуть бджоли, через 4 роки може зникнути все людство.

Крістос добре розуміє, чому бджоли такі важливі. Він  – агроном. Зараз вирощує  орегано. Щойно поруч з плантацією встановили вулики – врожай стрімко виріс. Бджола здатна літати в пошуках нектару на 3 км. А тут все під боком. Та й мед виходить  – незвичайний.

Копітка робота біля вуликів і в самих вуликах, кипітиме до осені. Але те, чим займається Василіс, давно вийшло за межі звичайного бджолярства. Раз на місяць Василіс влаштовує  малечі заняття, і  пояснює: бджоли – це не лише мед. І мріє, що діти і батьків своїх навчать.

До слова, Факти писали, які солодощі можна їсти кожен день.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Український мед: як обрати та ціна
Без надпису made in Ukraine – Україна б’є рекорди з експорту меду в ЄС
Як отримати сертифікат на прямі поставки меду до ЄС
Скільки справді коштує мед і як правильно вибирати
Бджолиний мед: як добувають, де та скільки коштує
Варвари! В Україні масово труять бджіл

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка