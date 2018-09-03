Факти / Відео / Шоу-бізнес / ТБ / Як розпрощатись із проблемами з комуналкою та медициною - Прорвемось! на ICTV/

Як розпрощатись із проблемами з комуналкою та медициною – Прорвемось! на ICTV

Сьогодні  о 20:20 на ICTV – велика прем’єра програми Прорвемось!. Ведучий Сергій Смальчук розкаже реальні історії реальних людей, які змінили своє життя на краще власними руками, власними ідеями та зусилля.

Прорвемось! – гасло мільйонів українців, котрі чи не щодня долають, на перший погляд, невирішувані проблеми. Висока комуналка, низька якість освіти та медицини, бездіяльність чиновників, сімейні труднощі – усе це стало звичною частиною нашого життя.

Дивіться: Дизель-шоу розпочинає новий сезон: що підготували гумористи

Рецепти перемог таких українців – з різними, але дуже схожими проблемами – зібрав Сергій Смальчук. І розкаже про них глядачам.

До слова, Факти ICTV зібрали найбільш очікувані фільми осені.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ICTV – лідер серед каналів в останній день літа
кіно
Осінні новинки від ICTV: Папаньки та Марк+Наталка
ICTV знімає бойовик
ICTV розпочав зйомки бойовика В полоні у перевертня
Вікторія Сеник
Злочинець кричав уб’ю – деталі нападу на будинок ведучої ICTV
митинг под айситиви
Мітинг біля будівлі каналу ICTV – чого хочуть протестувальники
Вікторія Сеник
Невідомі в камуфляжі напали на будинок ведучої ICTV
Бронюк, Ребрик і Коляденко: ким стали зірки в ситкомі Марк+Наталка
В багнюці і у гарному настрої – як команда ICTV долала забіг Legion Run

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка