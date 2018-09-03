Як розпрощатись із проблемами з комуналкою та медициною – Прорвемось! на ICTV
Сьогодні о 20:20 на ICTV – велика прем’єра програми Прорвемось!. Ведучий Сергій Смальчук розкаже реальні історії реальних людей, які змінили своє життя на краще власними руками, власними ідеями та зусилля.
Прорвемось! – гасло мільйонів українців, котрі чи не щодня долають, на перший погляд, невирішувані проблеми. Висока комуналка, низька якість освіти та медицини, бездіяльність чиновників, сімейні труднощі – усе це стало звичною частиною нашого життя.
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Рецепти перемог таких українців – з різними, але дуже схожими проблемами – зібрав Сергій Смальчук. І розкаже про них глядачам.
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