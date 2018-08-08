Як смітник перетворили на зону відпочинку з фонтанами – приклад Вінниччини

На місці смітника – сучасний спортивний комплекс просто неба. Тренажери для дорослих, футбольне поле зі штучним покриттям, тенісний корд та дитячий майданчик. Усе це зробили лише за декілька місяців в Іванівській об’єднаній громаді.

За дев’ять місяців існування практично кожне із чотирьох сіл – може похвалитись якимись змінами. В одних проклали дороги, в інших утеплюють школу. Але роблять основну ставку на розвиток спорту та інфраструктуру. Аби молодь та діти мали чим зайнятись, де відпочивати та розвиватись.

Для місцевих такий комплекс дивовижа. Бо раніше, де нині з’явився фонтан, акуратні доріжки, квіти та лавочки, було болото та смітник.

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Бюджет громади на час заснування становив понад 40 мільйонів гривень. Жодної копійки не поклали в банк. Усі гроші витрачають на розвиток чотирьох сіл. Бо вже в кожному планують спорудити хоча б невеличкі, але спортивні майданчики та зони відпочинку.

До слова, Факти ICTV писали про фермерство у Болгарії та що робити, щоб отримати 7 тонн молока з 50 корів.

Опубліковано Серпень, 08 в 21:51



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